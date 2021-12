Ue: Della Vedova, premio Sacharov a a Navalnyj è messaggio a Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha salutato la partecipazione alla cerimonia di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa in esilio, richiamando il sostegno dell'Italia alle legittime aspirazioni democratiche del popolo bielorusso. Richiamando e condannando la sentenza del marito di Tikhanovskaya in Bielorussia a 18 anni di carcere per la sua opposizione al regime di Lukashenko, il sottosegretario ha richiamato il parallelismo tra la battaglia di Navalnyj e l'impegno collettivo, non violento ma tenace, della società civile bielorussa. "Entrambi hanno meritato questo importante riconoscimento, che non è solo simbolico ma sostanziale", ha concluso Della Vedova. (Res)