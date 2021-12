India: semiconduttori, governo approva programma di incentivi da dieci miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, il governo intende impegnare circa 2.300 miliardi di rupie (30 miliardi di dollari) per fare dell’India un hub globale per la produzione di elettronica con i semiconduttori come elemento centrale. “Nell’attuale scenario geopolitico, le fonti affidabili di semiconduttori e display rivestono un’importanza strategica e sono fondamentali per la sicurezza delle infrastrutture informative cruciali. Il programma approvato stimolerà l’innovazione e svilupperà le capacità interne per garantire la sovranità digitale dell’India. Creerà anche opportunità di lavoro altamente qualificate per sfruttare il dividendo demografico del Paese. Lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori e dei display avrà un effetto moltiplicatore in diversi settori dell’economia”, spiega la nota. (Inn)