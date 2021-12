Rpt-Scuole: comitato prefettura su occupazioni a Roma, richiesta di sgombero per due plessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretto - L'occupazione delle scuole di Roma è stato al centro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto oggi pomeriggio. Il prefetto Matteo Piantedosi ha allargato il comitato, a cui solitamente partecipano i rappresentanti delle forze dell'ordine, anche all'ufficio scolastico regionale che ha disegnato un quadro della situazione. Dal 10 dicembre ad oggi risultavano occupati 22 scuole. Nel corso del Comitato si è appreso che l'occupazione al liceo Scientifico Ettore Majorana a Spinaceto è stata sciolta, quindi il numero è rimasto fermo a 21. Per la maggior parte degli istituti, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", in accordo con i dirigenti scolastici, è stata scelta la via della mediazione per convincere i ragazzi a liberare le scuole e riprendere le attività didattiche. In due casi, però, i dirigenti hanno scelto la strada della denuncia e, quindi, della richiesta di sgombero. Le denunce sono state formalizzate per interruzione di pubblico servizio. (Rer)