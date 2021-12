Pnrr: Colao, grandi aziende siano locomotive anche per crescita qualitativa delle piccole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'Italia che si prepara a una grande trasformazione, le grandi aziende possono fungere da traino per la crescita non solo del Paese ma anche delle piccole imprese e delle start-up. Lo ha detto il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, nel corso di "10 anni di Difesa Servizi - Una storia che vale”, celebrazione del decennale dell'attività della Società in-house del ministero della Difesa. "Le grandi imprese, non solo ora ma sempre, hanno la responsabilità di fare un po' da locomotiva", non solo "aprendo nuovi territori, ma anche alzando il livello qualitativo delle piccole imprese", ha detto Colao. Le eccellenze mondiali e non di cui l'impresa italiana dispone, "possono farsi un po' carico della crescita" della qualità imprenditoriale anche delle start-up, che sovente, una volta in campo non compiono il balzo. Uno sforzo da compiere vuoi "attraverso condivisioni tecnologiche, vuoi trainando le filiere o forzando la qualità sulle piccole". Serve "spingere di più l'innovazione perché è quello che porta le start-up a crescere", ha concluso il ministro. (Res)