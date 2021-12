Pd: Letta a militanti, non aspettate capibastone, prendete in mano partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Il segretario del Pd Enrico Letta, parlando alla platea di giovani militanti, presenti all'assemblea "Next generation Eu" a Roma, ha detto: "Prendete in mano questo partito. Non aspettate il capibastone che vi candidi in Parlamento. Io vi chiedo di scommettere in questo percorso", ha sottolineato Letta. L'Agorà è stata organizzata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il patto che facciamo qui è un patto serio: voi potete prendere in mano il partito e fare in modo che le proposte delle Agorà siano proposte vincenti - ha aggiunto il segretario Pd -. Quello che ha fatto Nicola Zingaretti a livello amministrativo è quello che stiamo cercando di fare a livello di partito. Questa idea consente a ognuno di voi di organizzare una riunione su una proposta è rendere quella proposta vincente. L'idea delle Agorà è di non aspettare che a chiamarvi sia un capo bastone", ha ribadito Letta. (Rer)