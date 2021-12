Ue: Della Vedova, premio Sacharov a Navalny è messaggio a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale ha partecipato, presso la sede del Parlamento Europeo a Roma, alla Cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2021 a Aleksej Navalnyj, in collegamento con la Plenaria del Parlamento Europeo. "Il Parlamento europeo sceglie oggi di fare un gesto molto forte, anche rischiando un po'. Siamo in un momento in cui serve energia per scaldarci, eppure il Parlamento europeo, con la schiena dritta, sceglie di dare un messaggio forte a Putin e al governo Russo che si basa sulla repressione. Il Parlamento - ha sottolineato Della Vedova - lo fa per mettere in chiaro che la loro libertà è la nostra libertà. I singoli Parlamenti dei 27 difficilmente avrebbero la forza di farlo. La forza dell'Unione europea invece sta proprio nel poter agire come una potenza dei diritti umani e del diritto. Difendere i diritti umani dove vengono calpestati, e promuoverli dove non ci sono, significa difendere la nostra libertà".Il Sottosegretario ha quindi salutato la partecipazione alla cerimonia di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa in esilio, richiamando il sostegno dell'Italia alle legittime aspirazioni democratiche del popolo bielorusso. Richiamando e condannando la sentenza del marito della signora Tikhanovskaya in Bileorussia a 18 anni di carcere, per la sua opposizione al regime di Lukashenko, il sottosegretario ha richiamato il parallelismo tra la battaglia di Navalnyj e l'impegno collettivo, non-violento ma tenace, della società civile bielorussa. "Entrambi hanno meritato questo importante riconoscimento, che non è solo simbolico ma sostanziale", ha concluso Della Vedova. (Com)