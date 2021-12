Ue: Malan (Fd'I), Draghi difenda in Europa interessi italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il premier Draghi "difenda domani, in sede di Consiglio europeo, gli interessi degli italiani". Lo ha chiesto durante la dichiarazione di voto in Aula sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Ci troviamo con 300 miliardi di debito in più rispetto a due anni fa arrivando al totale del 150 per cento del rapporto debito/Pil - ha sottolineato il parlamentare -. Quando, dieci anni fa, fu fatto cadere l'ultimo governo di centrodestra a guida Berlusconi perché tale rapporto era arrivato al 119 per cento. Chiediamo perciò a Draghi un impegno a livello europeo sul superamento delle politiche di austerità che non hanno fatto altro che far aumentare il debito, affinché tale superamento sia a lungo termine. Chiediamo un impegno a salvaguardia della specificità delle concessioni balneari delle nostre coste che rappresentano milioni di posti di lavoro. Come conservatori siamo a favore della conservazione dell'ambiente e per questo chiediamo di fare ciò che serve per l'ambiente e non quello che ci frutta una pacca sulla spalla ma poi le spese le pagano i cittadini e le imprese". L'esponente di Fd'I ha concluso: "Siamo contrari alla direttiva Ue che vieta la compravendita di immobili se sono inferiori alla classe energetica E in tema di immigrazione siamo preoccupati che su 104 mila immigrati arrivati in Europa 62 mila siano sbarcati in Italia, per questo chiediamo che l'Europa rispetti i principi e le convinzioni dei suoi abitanti". (Rin)