Tunisia: Farnesina, Italia prende nota con interesse annuncio riforme del presidente Saied

- L'Italia ha preso nota con interesse dell'annuncio del presidente tunisino Kais Saied dell'avvio di un percorso di riforme e scadenze politiche e costituzionali, che dovrebbe auspicabilmente culminare in nuove elezioni legislative. Lo si legge in un comunicato della Farnesina. L'Italia invita le Autorità tunisine a proseguire verso il pieno ristabilimento dello stato di diritto e della normalità democratica attraverso un dialogo inclusivo, trasparente e sostanziale con tutte le componenti politiche e sociali del Paese, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali e promuovendo la stabilità e la crescita economica. L'Italia rimane al fianco della Tunisia e, nello spirito della tradizionale amicizia che lega i nostri due Paesi, continuerà ad assicurare ogni possibile sostegno alla piena realizzazione delle aspirazioni del popolo tunisino. (Com)