Vaccino: Castellone (M5s), liberalizzare brevetti per non vanificare sforzi

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone, intervenendo in dichiarazione di voto nell'Aula di palazzo Madama dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo di domani, ha sottolineato: "Dobbiamo continuare ad adottare ogni misura per far si che il sacrificio fatto dai cittadini non sia vano, che i morti non siano inutili, che il personale sanitario non ripiombi nel baratro. I nostri obiettivi rimangono gli stessi: salvare vite umane, ridurre la pressione sui nostri ospedali e mitigare gli effetti economici di questa pandemia". La parlamentare ha aggiunto: "Vorremmo tutti essere fuori da questo incubo, ma le continue varianti che insorgono impongono cautela. Ci sono ancora troppi non vaccinati, ci sono troppe difficoltà per i Paesi poveri ad accedere ai vaccini. Il M5s chiede da tempo di rivedere le regole Wto e l'accordo Trips e di liberalizzare i brevetti. Era il 1962 quando un medico polacco che si chiamava Albert Bruce Sabin decise di non brevettare il vaccino contro la poliomielite, quel vaccino che cambiò le sorti dell'umanità. I vaccini - ha concluso l'esponente pentastellata - sono l'arma più potente che abbiamo per tenere basso il rischio sanitario".(Rin)