Giustizia: Conte, M5s in Aula voterà contro chi vuole mettere bastoni tra le ruote a operato magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, osserva: "Voglio essere chiaro: il M5s in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all’operato della magistratura sui casi Renzi e Cesaro. I politici non possono approfittare dell’immunità per ritagliarsi privilegi rispetto ai cittadini di fronte alla magistratura. E sulla questione morale non esistono astensioni: per noi - continua l'ex premier su Facebook - l’etica pubblica non è una merce negoziabile e riteniamo doveroso che i rappresentanti delle istituzioni - al pari dei cittadini e, anzi, ancor più dei cittadini - chiariscano le proprie posizioni dinanzi alla magistratura e si assumano le conseguenti responsabilità. È un nostro imperativo morale, un principio cardine della nostra azione politica quotidiana. I politici devono difendersi 'nei processi', non 'contro i processi'. Il Movimento, come già ieri sera ho chiarito, non è affatto diventato distratto o meno rigoroso su temi così importanti, identitari e caratterizzanti". Il leader pentastellato prosegue: "Sgombero quindi il campo da ogni dubbio: su questi temi siamo stati, siamo e saremo sempre irreprensibili. Siamo quelli dello Spazzacorrotti, dei correttivi a una riforma della giustizia che rischiava di aprire a larghe sacche di impunità; siamo quelli che hanno allontanato dal governo rappresentanti politici che avrebbero potuto offuscare parole come legalità, trasparenza, etica pubblica. Insomma, gli atti, i fatti e le nostre scelte parlano per noi. E continueranno a parlare". (Rin)