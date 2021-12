Bielorussia: Michel a Partenariato orientale, uniti in sostegno a popolo e desiderio democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è unita nel sostegno al popolo bielorusso e al suo desiderio di un futuro democratico. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Summit del Partenariato orientale. "Ci manca un Paese non presente qui oggi. C'è una sedia vuota per la Bielorussia come luogo simbolico", ha detto Michel ricordando di aver incontrato "alcuni giorni fa" insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "i rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa". "Ho sentito la loro lotta personale e ho visto il loro coraggio, in prima persona. Siamo uniti nel nostro sostegno al popolo bielorusso e al suo desiderio di un futuro democratico", ha aggiunto Michel. Il presidente ha poi sottolineato che Unione europea e Paesi del Partenariato orientale stanno affrontando "sfide cruciali", dal Covid-19 al cambiamento climatico fino alla rivoluzione digitale. "E insieme, sono fiducioso che possiamo affrontare queste sfide. Abbiamo una visione chiara su come farlo. Con gli investimenti: la nostra nuova agenda proposta è sostenuta da un ambizioso piano economico e di investimento. Mobilita oltre due miliardi di euro. Questi investimenti avranno un impatto concreto in tutta la società", ha evidenziato Michel. (Beb)