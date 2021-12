Ue: Castellone (M5s), cambiamento Europa segue nostra visione futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel processo di cambiamento dell'Europa dopo la pandemia il Movimento cinque stelle ha avuto un ruolo centrale. Convincendo l'Europa a passare da strumenti obsoleti come il Mes a nuovi strumenti di investimento alimentati da debito comune e condiviso, che sono il cuore del Next generation Eu e quindi del Pnrr. Oggi è sospeso il Patto di stabilità. Si parla del superamento del Fiscal Compact. Sono stati acquistati vaccini in maniera centralizzata. Al centro dell'agenda politica c'è il salario minimo. Si parla di revisione del Trattato di Dublino, di difesa comune dei confini europei. Si parla finalmente di investimenti in fonti rinnovabili con ricadute occupazionali doppie rispetto agli investimenti in energie fossili. Se avessimo avuto prima questa visione di futuro, oggi non dovremmo correre ai ripari ad esempio per il rincaro delle bollette. Questa visione di futuro il M5S l'ha ben chiara da tempo e siamo sempre stati all'avanguardia su questi temi, come dimostrano il superbonus e le comunità energetiche. Abbiamo portato questa consapevolezza a livello europeo e internazionale". Lo ha dichiarato nell'Aula di palazzo Madama la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone, intervenendo in dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo di domani. (Rin)