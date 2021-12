Ue: Parlamento, sì a negoziati con Consiglio su proposta legge mercati digitali Dma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato, con 642 voti a favore, 8 contrari e 46 astensioni, la sua posizione sulla proposta di legge sui mercati digitali (Dma). In questo modo, l'Eurocamera ha dato il via libera all'avvio dei negoziati con il Consiglio dell'Unione europea sulle norme che stabiliscono ciò che le grandi piattaforme online potranno fare e non fare nell'Ue. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che la proposta di legge sui mercati digitali (Dma) proibisce alcune pratiche utilizzate dalle grandi piattaforme che agiscono come gatekeeper e permette alla Commissione europea di realizzare indagini di mercato e di sanzionare i comportamenti non conformi. La proposta di regolamento si applicherà alle principali imprese che forniscono i cosiddetti "servizi di piattaforma di base", considerati più inclini a ricorrere a pratiche commerciali sleali. Tra questi ci sono i servizi di intermediazione online, i social network, i motori di ricerca, i sistemi operativi, i servizi di pubblicità online, di cloud computing e per la condivisione di video. Tutti servizi che, sulla base di criteri predefiniti, possono essere definiti come gatekeeper. I deputati hanno inoltre incluso, rispetto alla proposta originale, i browser, gli assistenti virtuali e le smart TV nell'ambito di applicazione della Dma. Altre modifiche introdotte dai deputati riguardano la definizione di gatekeeper sulla base di determinate soglie, l'elenco di obblighi e divieti, comprese nuove disposizioni sulla pubblicità mirata, l'interoperabilità dei servizi, le restrizioni alle "acquisizioni killer", l'applicazione delle norme Ue, il ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza e ammende. (segue) (Beb)