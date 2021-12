Ue: Parlamento, sì a negoziati con Consiglio su proposta legge mercati digitali Dma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo approvato, il Parlamento europeo aumenta le soglie quantitative, per cui una società rientrerebbe nell'ambito di applicazione del Dma. Se ha fino a 8 miliardi di euro di fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See) e una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di euro; se fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Paesi dell'Ue e con almeno 45 milioni di utenti finali al mese e oltre 10 mila utenti commerciali. La posizione dell'Eurocamera include anche requisiti supplementari sull'uso dei dati per la pubblicità mirata o micromirata e sull'interoperabilità dei servizi, ad esempio servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e servizi di social network. Il testo approvato dagli eurodeputati offre agli utenti la possibilità di disinstallare le applicazioni software preinstallate da un servizio della piattaforma principale, come le app, in qualsiasi momento e prevede restrizioni alle "acquisizioni killer". In caso di inosservanza sistematica, la Commissione potrebbe limitare la possibilità dei gatekeeper di effettuare acquisizioni in settori relativi al Dma al fine di porre rimedio o prevenire ulteriori danni al mercato interno. I gatekeeper dovranno anche informare la Commissione di qualsiasi prevista concentrazione. (segue) (Beb)