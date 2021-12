Ue: Parlamento, sì a negoziati con Consiglio su proposta legge mercati digitali Dma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo approvato dal Parlamento chiarisce il ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza, pur mantenendo l'applicazione del Dma nelle mani della Commissione; afferma che il Dma dovrebbe assicurare che gli informatori (whistleblower) possano segnalare alle autorità competenti violazioni effettive o potenziali, e garantire loro protezione da ritorsioni e, infine, stabilisce che, se un gatekeeper non rispetta le norme, la Commissione può infliggere ammende "non inferiori al 4 per cento e non superiori al 20 per cento" del suo fatturato mondiale totale dell'esercizio precedente. Il testo approvato oggi rappresenta il mandato del Parlamento per i negoziati con i governi dell'Ue, appunto il Consiglio dell'Ue, che dovrebbero iniziare nel primo semestre del 2022, durante la presidenza francese del Consiglio. Mentre la legge sui servizi digitali (Dsa), una proposta parallela per regolamentare le piattaforme online, che tratta, tra l'altro, di contenuti illeciti e algoritmi, dovrebbe essere votata in Aula a gennaio. (Beb)