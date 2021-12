Ue: via libera da Aula Senato con 201 sì a proposta risoluzione maggioranza su comunicazioni Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula del Senato con 201 sì, 31 no e quattro astenuti alla proposta di risoluzione della maggioranza, su cui il governo aveva espresso parere favorevole, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo di domani. L'emiciclo ha, poi, respinto le altre proposte di risoluzione presentate, sulle quali l'esecutivo aveva invece espresso parere contrario. (Rin)