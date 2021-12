Roma: accusato di duplice omicidio in Romania, arrestato 20enne straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sospettato di aver ucciso a coltellate due giovani studenti i Romania e di aver incendiato la casa in cui vivevano le vittime per poi scappare in Italia e, precisamente a Roma, dove ieri è stato arrestato. Le pesanti accuse sono mosse dalla polizia rumena al 20enne canadese di origine marocchina, arrestato dagli agenti della squadra mobile della Capitale al culmine dell'operazione denomina Enfast (European network of fugitive active search teams), la rete europea delle unità ricerche attive dei latitanti, attivata dalla polizia romena, in diretta collaborazione con l’Unità dello Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi. L'indagato, nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, mentre si trovava nell’abitazione occupata dalle vittime, un 25enne marocchino studente in Romania e la sua fidanzata romena, 23enne, nella Città di Iasi, capoluogo dell’omonima provincia, avrebbe accoltellato 33 volte la donna e 17 volte l’uomo uccidendo entrambi. Successivamente avrebbe appiccato il fuoco all’abitazione nell’intento di occultare le tracce. La cooperazione tra investigatori italiani e romeni, e lo scambio di informazioni hanno consentito il rintraccio e la cattura del latitante a Fontenuova vicino Roma, ricercato in ambito internazionale, in meno di 24 ore.(Rer)