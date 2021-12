Senato: questori, amministrazione virtuosa, fatture pagate in 30 giorni e investimenti su innovazione e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato "è un esempio virtuoso di amministrazione che, anche nel 2020, ha pagato le fatture ai propri fornitori nei 30 giorni previsti dalle disposizioni comunitarie e, continua a puntare su fattori importanti come innovazione, infrastrutture informatiche, politiche green per rendere la nostra Istituzione sempre più 4.0, dinamica e aperta ai Cittadini e attenta alle tematiche dell'ambiente". Lo affermano in una nota congiunta i questori del Senato, Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici, commentando l'approvazione, avvenuta in Consiglio di presidenza, del Bilancio interno di palazzo Madama.(Com)