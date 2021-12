Francia: sondaggi presidenziali, Pecresse si conferma principale rivale di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata dei Repubblicani alle prossime elezioni presidenziali francesi, Valerie Pecresse, conferma la sua ascesa nelle intenzioni di voto rafforzando il ruolo di principale rivale del presidente Emmanuel Macron. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto OpinionWay e citato dall'emittente televisiva "BfmTv", secondo il quale la candidata neogollista è seconda al primo turno con il 17 per cento dei voti, superata dal presidente Macron, al 25 per cento. La leader del Rassemblement National Marine Le Pen è al 16 per cento, mentre il candidato ultraconservatore Eric Zemmour è al 12 per cento. A sinistra il leader di Europa Ecologia-I Verdi Yannick Jadot e quello della France Insoumise Jean-Luc Melenchon sono entrambi all'8 per cento. (Frp)