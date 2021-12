Ue: Draghi, ritorno al Patto di stabilità com'era prima non è realistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è realistico oggi pensare a una riformulazione del Patto di stabilità nei termini in cui è stato in vigore prima della pandemia di Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “Le regole del Patto si sono dimostrate inefficaci e procicliche, cioè dannose. Queste regole avrebbero dovuto essere cambiate in ogni caso”, ha detto Draghi, ma soprattutto “con le grandi spese che dovremo affrontare” per le transizioni ecologica e digitale, e per la difesa. “Anche la regola sugli aiuti di Stato: come si può penare di fare una transizione ecologica e digitale senza un ruolo attivo dello Stato nel processo di creazione di queste nuove intese”, ha aggiunto. (Res)