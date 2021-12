Ue: Draghi, serve riflessione su bilancio comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una riflessione sulla creazione di un bilancio comune a livello europeo sia per creare forme di solidarietà per affrontare gli eventi difficili sia per creare una capacità fiscale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “Le regole servono e quindi occorrerà arrivare a un nuovo sistema”, ha detto Draghi. (Res)