- Il 2022 sarà un anno "adatto per costruire aspettative, aperto a un Erasmus del lavoro e dedicato ai giovani. Investire su loro in termini di aspettative per avere un Paese che sia più adatto per i giovani". Lo ha detto la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, intervenendo alla giornata nazionale del Servizio civile universale. (Rin)