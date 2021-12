Ue: Draghi, su Next Generation Eu dobbiamo dimostrare che fiducia è stata meritata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve essere responsabile nella gestione dei fondi del Next Generation Eu: dobbiamo dimostrare che la fiducia ricevuta è stata meritata. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “I 220 miliardi di euro del Next Generation Eu assegnati all’Italia significano che gli altri Paesi Ue hanno accettato di tassare i loro cittadini per dare dei soldi all’Italia. Dobbiamo essere responsabili per dimostrare che questa fiducia è meritata. Gli investimenti e le riforme che questo programma comporta devono essere fatti e fatti bene”, ha detto Draghi.(Res)