Senato: questori, dimezzato rapporto tra indennità senatori e bilancio

- "A confermare il trend in diminuzione di questa voce del Bilancio è un altro dato: la percentuale della spesa per le indennità dei senatori rispetto al bilancio totale di palazzo Madama si è dimezzato passando dal 19 al 10 per cento". Lo affermano in una nota congiunta i questori del Senato, Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici, commentando l'approvazione, avvenuta oggi in Consiglio di presidenza, del Bilancio interno di palazzo Madama.(Com)