Regno Unito: Covid, appello Johnson ad aiutare Nhs in programma di richiamo vaccinale

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha lanciato un appello ai cittadini per aiutare il Servizio sanitario nazionale (Nhs). Lo ha fatto durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione della pandemia di coronavirus. Ringraziando l'Nhs per la rapidità con la quale ha risposto al programma di richiamo vaccinale d'emergenza Johnson ha menzionato anche i militari e i vigili del fuoco, coinvolti nel programma, così come i già molti volontari che si sono fatti avanti. Johnson ha ricordato inoltre che i ricoveri sono in diminuzione nelle fasce d'età vulnerabili e che da lunedì 21 dicembre la prenotazione del vaccino sarà aperta anche ai minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni. (Rel)