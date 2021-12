© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non credo sarà un impedimento enorme farsi un tampone prima di partire. Per le Regioni di confine come la mia, questo provvedimento non vale per i lavoratori transfrontalieri: non è che una persona che vive in Slovenia e viene a lavorare in Italia deve fare un tampone ogni 48 ore". Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a "105 Kaos" in onda su Radio 105. (Rin)