Lavoro: Maietta (Censis), restituirgli centralità, per 90 per cento italiani povertà non si combatte con sussidi

- "Bisogna restituire centralità al lavoro, tornare a dargli il giusto valore. Del resto, siamo l’unico Paese che dal 1990 ha visto una riduzione in termini reali della retribuzione da lavoro". Lo ha detto il responsabile dell’area politiche sociali del Censis, Francesco Maietta, a margine della presentazione del terzo rapporto Censis-Tendercapital “Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia”, presentato oggi presso la sede del Censis. Maietta ha sottolineato l’importanza di quanto emerso dal Rapporto, secondo cui “il 90 per cento degli italiani ritiene che il disagio e la povertà non si combattano con i sussidi ma con la creazione di lavoro”. “La maggior parte degli italiani vuole sia fissata una retribuzione minima ed è contraria a differenze salariali tra i diversi territori”, ha aggiunto. Bisogna quindi “puntare sugli investimenti”, vale a dire sulle imprese e sulla creazione di lavoro, ha chiarito. D'altra parte, “il modello italiano ha tenuto bene in questo periodo grazie alla famiglie e al welfare pubblico, ma nel lungo periodo, tra debito pubblico ed eccesso di pressione sulle famiglie, il rischio è che il tema del disagio torni a essere centrale”, ha spiegato Maietta. (Rin)