Decreto Pnrr: Lollobrigida-Trancassini, grazie a Fd'I sanata discriminazione contro agenti immobiliari

- Grazie a Fratelli d'Italia "gli agenti immobiliari potranno accedere telematicamente alla banca dati del catasto, così come avviene per altre figure professionali quali ingegneri, architetti, geometri, notai e delegati della Pubblica amministrazione. L'approvazione, in commissione Bilancio della Camera, di questo emendamento al Pnrr mette fine a una discriminazione di fatto, sancita da un provvedimento dell'allora Agenzia del Territorio: gli agenti immobiliari, infatti, erano esclusi tra i professionisti autorizzati alla consultazione telematica delle planimetrie catastali. Una esclusione a nostro avviso ingiustificata perché, nella filiera immobiliare, sono i primi ad aver conto del reale stato di un immobile. Ancora una volta FDI si dimostra al fianco dei professionisti dimenticati dal governo". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e capogruppo Fd'I in commissione Bilancio a Montecitorio, Paolo Trancassini. (Com)