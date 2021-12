Migranti: Draghi, numeri non consentono violazioni diritti umani a confine bielorusso-polacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neanche i numeri consentono certi trattamenti subiti dai migranti al confine fra Bielorussia e Polonia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “Si tratta di 3-4 mila persone e noi solo quest’anno ne abbiamo accolte più di 63 mila: neanche i numeri consentono quel tipo di trattamento e questo verrà affermato al Consiglio europeo”, ha detto Draghi. “Il problema è molto complesso. Il primo sforzo è deideologizzare la questione della migrazione. Certi numeri non sono sostenibili, certi altri sì”, ha detto Draghi. “Abbiamo molto da fare come italiani per costruire un sistema di accoglienza che faccia diventare queste persone delle risorse sul mercato del lavoro e infine degli amici degli italiani e non dei nemici. Se noi non facciamo questo produrremo solo dei nemici. Con questo sistema di accoglienza le capacità che l’Italia ha di assorbire le persone legalmente presenti sono poche. Dobbiamo costruire molto di più”, ha aggiunto. “Credo che un modo di difendere radici e identità sia vivere i valori caratteristici della nostra identità e uno di questi è la solidarietà. Un altro è la responsabilità”, ha continuato Draghi. (Res)