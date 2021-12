Natale: Fedriga (FVG), giusta decisione sindaci di sospendere feste in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le feste in piazza gran parte dei sindaci le hanno sospese, scelta che io condivido. Per il resto l'attività turistiche ed economica sta avendo una buona risposta considerando il momento, anche grazie al fatto che il super green pass permette di dare una prospettiva alle realtà turistiche, soprattutto quelle invernali che sono state drammaticamente colpite lo scorso anno". Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a "105 Kaos" in onda su Radio 105. "Sono state le Regioni a chiedere questo intervento al governo perché oggi anche se una Regione passasse in zona arancione, grazie al super green pass anche in zona arancione chi è vaccinato o immunizzato può andare a sciare, al ristorante o in hotel, fare le stesse attività che fa in zona bianca. E questo è importante perché un hotel deve prendere gli stagionali, fare gli ordinativi, deve avere una progettualità da qui ai prossimi mesi", ha osservato. (Rin)