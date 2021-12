Decreto Fiscale: D'Uva (M5s), approvato odg per proroga regime fiscale per enti Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli enti del Terzo settore "sono una ricchezza preziosa per il nostro Paese. La norma voluta nel decreto fiscale dalla Lega sta creando non poche incertezze alle associazioni, molte delle quali rischiano di dover mettere fine alla loro attività sociale. Tutto ciò va arginato. Per questo, ho presentato allo stesso decreto un ordine del giorno, approvato con parere favorevole del governo, che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di prorogare l'attuale regime fiscale e, nelle more, ad elaborare un modello tributario, ad hoc, per le realtà associative. Dobbiamo far sì che i tanti enti impegnati per il welfare del nostro Paese continuino a lavorare serenamente e non periscano sotto il peso di scadenze e aggravi economici previsti dal regime Iva". A dichiararlo, in una nota, è il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva. (Com)