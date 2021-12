Governo: Fedriga (FVG), Draghi difende interessi nazionali, è patriota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno può essere contrario o favorevole al tampone per chi viene dall'estero, però il nostro presidente del Consiglio penso stia utilizzando la sua autorevolezza internazionale per difendere gli interessi nazionali. Quando un presidente del Consiglio esercita quanto si è conquistato a livello globale per difendere gli interessi nazionali credo sia un fatto positivo. E chi difende gli interessi nazionali è un patriota". Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga a "105 Kaos" in onda su Radio 105. (Rin)