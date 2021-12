Legge Bilancio: Gusmeroli (Lega), su cartelle esattoriali necessaria nuova rottamazione e riapertura scadenza rottamazione ter e saldo e stralcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto in dichiarazione di voto sul decreto fiscale l'impegno del governo a riaprire le scadenze delle cartelle esattoriali legate al periodo della pandemia. Se si proroga lo stato di emergenza per Covid bisogna prorogare anche le cartelle e le scadenze, per rispondere a crisi di liquidità ed economica di famiglie e imprese. È assolutamente necessario prorogare al 2022 la rottamazione ter e il saldo e stralcio scadute al 14 dicembre e aprire una nuova rottamazione quater agli anni 2018 e 2019. Solo così sarà possibile credere nella ripresa e dare ossigeno a milioni di italiani". Lo ha detto in dichiarazione di voto al decreto Fiscale il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia del partito e vicepresidente della commissione Finanze della Camera. (Rin)