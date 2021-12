Germania-Ue: Scholz sotto pressione al Consiglio europeo per il Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione, hanno affermato le fonti del governo tedesco, non si può risolvere “in pochi giorni”. Inoltre, all'autorizzazione della Bnetza, dovrà far seguito quella della Commissione europea, che deve verificare se Nord Stream 2 AG e il gruppo per l'energia russo Gazprom, produttore del gas, sono “sufficientemente separati”. Ora, la Germania sta cercando di “guadagnare tempo ed evitare una delicata decisione politica”, evidenzia la “Faz”. Scholz è sotto pressione da “due parti”. Nel proprio governo, il cancelliere deve far fronte ai Verdi, contrari al Nord Stream 2 e già determinati a fermare il progetto. La ministra degli Esteri tedesca, l'ecologista Annalena Baerbock, ha dichiarato recentemente che la Bnetza “non può approvare” l'entrata in funzione del gasdotto “allo stato attuale”. Sul piano internazionale, Scholz deve affrontare le richieste di diversi Stati dell'Europa orientale, soprattutto Polonia e Ucraina, per lo stop al Nord Stream 2, giudicato uno strumento di Mosca per aumentare la propria influenza. Allo stesso tempo, il Congresso degli Stati Uniti insiste su nuove sanzioni contro il gasdotto russo-tedesco. (segue) (Geb)