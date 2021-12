Germania-Ue: Scholz sotto pressione al Consiglio europeo per il Nord Stream 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare il quadro, vi è la richiesta della Polonia e degli Stati baltici di imporre immediatamente sanzioni europee alla Russia se non ritirerà le proprie truppe dal confine con l'Ucraina. Il governo federale respinge questa tesi, così come la consegna di ulteriori armi a Kiev. Prima di tutto, si afferma a Berlino, si deve trovare il modo “per entrare in conversazione con la Russia e contribuire attivamente alla riduzione dell'innalzamento della tensione”. A tal fine dovrebbe servire l'incontro tra Scholz e i presidenti di Francia e Ucraina, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, che si terrà a margine della riunione del Partenariato orientale dell'Ue, oggi a Bruxelles. Il governo federale auspica che “una terza forza”, ossia la Russia, entri in questo formato noto come N3. Inoltre, Berlino si aspetta che Mosca sia “trasparente”, utilizzando “canali appropriati per spiegare il significato” della concentrazione delle proprie truppe al confine con l'Ucraina e lo scopo del dispiegamento. Ciò è necessario “per uscire dalla situazione ormai molto tesa”. Tuttavia, come nota la “Faz”, questo calcolo funzionerebbe solo se la Russia dichiarasse che non sta preparando alcun tipo di invasione dell'Ucraina e se la Germania ci credesse. (Geb)