Ue: nel Pnrr dell'Italia spesa per transizione verde inferiore alla media

- Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l'Italia destina alla transizione verde poco più del minimo richiesto, il 37,5 per cento. Lo si apprende analizzando il quadro di valutazione di ripresa e resilienza lanciato oggi dalla Commissione europea: la piattaforma pubblica online per tracciare i progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo complesso e nei piani nazionali dei singoli Paesi membri. Le immagini dei grafici della piattaforma, infatti, mostrano che gli Stati membri hanno destinato quasi il 40 per cento (il 39,9 per cento) della spesa nei loro piani a misure climatiche e oltre il 26 per cento (26,4 per cento) alla transizione digitale. Il dato, che riguarda i 22 piani di ripresa e resilienza che sono stati approvati fino ad oggi e dunque non può considerarsi definitivo dato che all'appello mancano altri 5 piani nazionali, supera gli obiettivi minimi che sono stati concordati, e cioè di una spesa di almeno il 37 per cento per la transizione verde e di almeno il 20 per cento per la transizione digitale. L'Italia mostra percentuali inferiori rispetto alla media europea, seppur rispettose dei livelli minimi richiesti e concordato. Infatti, l'Italia, a cui sono destinati 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro di prestiti, destina nel suo piano nazionale di ripresa e resilienza il 37,5 per cento agli obiettivi climatici e il 25,1 per cento alla transizione digitale. (Res)