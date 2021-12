Vaccino: Zaia, funziona, Veneto ha più contagiati perché fa più tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi facciamo notizia, abbiamo più contagiati ma solo perché il Veneto fa più tamponi di altre Regioni". Lo ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia durante "Restart-L'Italia ricomincia da te" in onda stasera su Rai2. "I vaccini funzionano, a parità di contagiati in Veneto abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto all'anno scorso, oggi facciamo 50 mila vaccini al giorno e abbiamo circa mille persone in ospedale di cui 144 in terapia intensiva". Zaia ha espresso un cauto ottimismo per il prossimo inverno: "Tutte le varianti diventano endemiche, lo dice la storia dei virus e io l'ho studiata al contrario dei tanti laureati su Facebook - ha continuato - nella Repubblica Veneta si diceva che per superare un'epidemia servono due Pasque e un Natale, speriamo stia finendo. Siamo ancora in pandemia, ma se oggi l'Italia non avesse avuto i vaccini molte Regioni sarebbero stati rosse e arancioni, il modello delle nostre regioni e del governo è stato vincente rispetto agli altri Paesi, ricordiamoci che la Germania ha fatto fare ai tedeschi cinque mesi in più di lockdown".(Rin)