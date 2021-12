Difesa: D'Uva (M5s), fondamentale investire contro le minacce CBRN

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "In questi anni, da componente della commissione Difesa alla Camera dei deputati, mi sono attivato affinché venissero messe in atto azioni concrete sul contrasto al rischio e alle minacce CBRN. Nella legge di Bilancio 2021 ho ottenuto un finanziamento pari a 2 milioni di euro destinati alla Scuola interforze NBC di Rieti affinché implementasse materialmente gli scenari per le esercitazioni delle nostre forze armate. Risorse di cui ho chiesto il rifinanziamento attraverso un emendamento presentato a questa manovra dalla senatrice Daniela Donno". Lo dichiara il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, intervenendo al webinar promosso dal Cluster CBRN presso l'Istituto affari internazionali. "Grazie ad un'interlocuzione continua con il ministro Guerini - aggiunge il parlamentare - abbiamo ottenuto, nel decreto Sostegni bis, 16 milioni e mezzo di euro per lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze. Tali risorse sono state destinate alla realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento di anticorpi monoclonali e vaccini specifici nonché alla ricerca, sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze di protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi. Tante altre azioni si stanno mettendo in campo per riconoscere al settore della difesa e, in particolare, al rischio CBRN la rilevanza che merita nel nostro Paese e in Europa. In questo panorama in continua evoluzione progetti europei come RESIST (Resilience Support for critical Infrastructures through Standardized Training on cbrn) hanno un ruolo cruciale perché consentono di creare un grande gioco di squadra tra società civile e Istituzioni valorizzando il know-how degli esperti italiani che viene, così, messo a disposizione di tutti i Paesi dell'Ue". (segue) (Com)