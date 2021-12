Difesa: D'Uva (M5s), fondamentale investire contro le minacce CBRN (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Uva conclude: "Grazie al progetto RESIST messo in campo presso la Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti è stato possibile formare personale esperto nella gestione dei rischi CBRN. Un tema a me molto caro che ho avuto modo di approfondire, cogliendo quanto sia urgente e necessario investire sul potenziamento della nostra capacità di difesa, di prevenzione e di risposta rispetto alle minacce provenienti da fonti nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. E lo è, ancor di più, alla luce delle criticità che sono emerse con l'avvento del Covid-19. L'emergenza sanitaria ha evidenziato quanto importante sia essere pronti a rispondere ad un nemico, come un virus, invisibile ma profondamente pericoloso". (Com)