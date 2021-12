Quirinale: Sala, ipotesi Berlusconi la vedo difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È legittimo, e ci mancherebbe altro, che Berlusconi ambisca a fare", il presidente della Repubblica, ma "non è un'operazione che vedo facile" perché "tutti i segretari di partito vogliono essere parte della decisione e così è difficile che un segretario di partito possa essere indicato".Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando la possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale a margine oggi della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi "La variante Dc". Sala ha poi aggiunto, rispondendo a chi gli ha chiesto se vedesse bene il nome di Letizia Moratti, ha replicato che "oggi commentare qualunque nome non serve, si rischia anche di bruciarlo". Sulla possibilità di avere in futuro la possibilità per gli elettori italiani di eleggere direttamente il presidente della repubblica Sala ha aggiunto: "Può avere senso nell'ottica della stabilità e se ci fosse una trasformazione in una Repubblica presidenziale. Bisogna dire che però riforme elettorali o del sistema politico non ne ho mai viste in questi anni". (Rem)