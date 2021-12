Ucraina: colloquio Macron-Zelensky a margine del vertice del Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles, a margine del vertice del Partenariato orientale. Lo rende noto l'Eliseo. "Questo scambio arriva in un contesto di tensioni e di volatilità nel Donbass,", ha spiegato Parigi. Nel corso dei colloqui è stato evocata la telefonata avvenuta il 14 dicembre tra Macron e l'omologo russo Vladimir Putin con l'obiettivo di esaminare con Zelensky "le vie possibili di una ripresa delle negoziazioni", ha fatto sapere l'Eliseo. Al colloquio bilaterale si è poi unito il cancelliere tedesco Olaf Scholz "per lavorare insieme ad un rilancio dei negoziati in Formato Normandia", ha aggiunto Parigi. (Frp)