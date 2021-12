Roma: assessore, approvati interventi al Parco Valle Santa e al Giardino degli Aranci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvate in Giunta capitolina "due delibere relative ai progetti di realizzazione dei lavori di completamento del Parco di Valle Santa nel XIV Municipio e a quelli di consolidamento e restauro dell'edificio ex spogliatoio giardinieri a Parco Savello all'Aventino, noto come Giardino degli Aranci". Lo si legge in una nota del Campidoglio. "Nel primo caso si tratta del via libera al progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori, per un investimento complessivo di 565mila euro. Gli interventi riguardano la realizzazione di un'area verde confinante con via di Boccea, compresa tra via Trino e via Tricerro con funzioni aggregative, ricreative, didattiche e sportive nel comprensorio di Valle Santa (Municipio XIV). Con il primo stralcio erano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria (illuminazione, fognature, servizi idrici e nuova vegetazione), mentre questo secondo stralcio prevede la recinzione del parco, un campo sportivo polivalente, un punto di ritrovo-gazebo, attrezzature fitness e ludiche". (segue) (Com)