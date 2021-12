Roma: assessore, approvati interventi al Parco Valle Santa e al Giardino degli Aranci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda delibera approva il progetto definitivo per interventi di risanamento, restauro conservativo e recupero statico e igienico su un immobile fatiscente da anni situato all'interno di una zona verde di grandissimo pregio quale il Giardino degli Aranci all'Aventino. Previsto un investimento complessivo di 350mila euro". "Interventi molto diversi tra loro ma ugualmente importanti – ha detto nella nota l'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi – che noi intendiamo portare a compimento nel più breve tempo possibile per continuare il lavoro di riqualificazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio di aree verdi di questa città". (Com)