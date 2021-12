Agroalimentare: Cecchetti (Lega), stop attacchi Ue contro prodotti lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ue smetta di massacrare i prodotti simbolo della dieta mediterranea e delle filiere lombarde. Lo dichiara in una nota il vice capogruppo alla Camera dei Deputati per la Lega – Salvini-Premier e coordinatore lombardo Fabrizio Cecchetti. “Ormai la lista degli attacchi – continua Cecchetti - ha superato il segno: prima il pollice verso ai vini, accusato di essere nemico della salute e provocare addirittura il cancro, adesso la campagna contro il riso, che deve fare i conti con i tagli alle politiche della PAC con un preoccupante meno 47%. A farne le spese è anche la Lombardia, segnata in due settori chiave della sua eccellenza agroalimentare, con pesanti ripercussioni dal punto di vista economico. Tutto questo è inaccettabile". “Ci chiediamo -conclude Cecchetti – perché tanto livore, quando invece la Ue consente che i mercati europei vengano invasi da prodotti che, a differenza dei nostri, non garantiscono sicurezza alimentare".(Com)