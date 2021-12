Hong Kong: elezioni legislative, arrestate 4 persone con l'accusa di boicottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione anticorruzione (Icac) di Hong Kong ha arrestato quattro persone con l'accusa di promuovere il boicottaggio delle prossime elezioni legislative, in programma il 19 dicembre. Lo riferisce il quotidiano locale "South China Morning Post", precisando che l'arresto dei quattro (tre uomini e una donna di età compresa tra 22 e 58 anni) è stato disposto in conformità all'ordinanza sulle elezioni, modificata all'inizio di quest'anno per proibire "l'incitamento all'astensione dal voto o al deposito di voti non validi" durante il periodo elettorale. In caso di condanna definitiva, i sospettati rischiano una pena massima di tre anni di carcere e una multa da 25.600 dollari. Attualmente i quattro sono stati rilasciati su cauzione. A rilanciare l'appello di boicottaggio nella giornata di oggi è stato anche l'attivista Sunny Cheung Kwan-yang, che starebbe attivamente cercando asilo negli Stati Uniti. In un post su Facebook condiviso da circa 100 utenti, Cheung ha esortato i cittadini di Hong Kong a trattare "la parata elettorale curata dal Partito comunista cinese con indifferenza e assenteismo per svergognare il regime". (segue) (Cip)