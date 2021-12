Hong Kong: elezioni legislative, arrestate 4 persone con l'accusa di boicottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare i potenziali attacchi terroristici nel giorno delle elezioni, il ministro della sicurezza di Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha annunciato il massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, che svolgeranno attività di pattugliamento nei seggi e nelle strade. Gli arresti di oggi portano a 14 il numero di cittadini finiti in manette nell'ultima settimana con l'accusa di boicottaggio delle prossime legislative. Nella giornata di ieri, l'operazione "Cosmospan" della polizia di Hong Kong aveva portato al sequestro di oltre 200 fucili ad aria compressa e all'arresto di 10 membri di un'organizzazione sotterranea. A riferirlo era stato l'Ufficio per la criminalità organizzata e la triade (Octb), precisando che i sospettati - nove uomini e una donna - erano stati arrestati formalmente con l'accusa di detenzione di armi da fuoco senza licenza e importazione di beni strategici. Il sovrintendente Chan Yan aveva riferito inoltre che alcuni dei sospettati erano stati parte attiva delle proteste antigovernative del 2019. (segue) (Cip)