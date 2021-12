Russia-Germania: ministero Esteri Mosca, espulsione diplomatici russi non resterà senza risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non lascerà senza una risposta adeguata l'espulsione di due funzionari russi dall'ambasciata a Berlino. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, definendo il gesto come un'azione ostile ed annunciando il rilascio imminente di dichiarazioni a riguardo. Poco fa la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha reso noto che la Germania ha dichiarato due dipendenti dell'ambasciata russa a Berlino persona non grata, in seguito alla sentenza sull'omicidio del cittadino georgiano Zelimkhan Khangoshvili, per il quale è stato condannato all'ergastolo un cittadino russo. (Rum)