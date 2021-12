Infrastrutture: Spagna, Pp critica governo per mancanza chiarezza su pedaggi autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha accusato il governo al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) di mancanza di dialogo e di informazioni in merito alla probabile reintroduzione dei pedaggi autostradali a partire dal 2024 sia con i partiti di opposizione che con gli operatori dei settori interessati. Il deputato popolare, Celso Delgado, ha evidenziato nel suo intervento che ci sono ancora "molte incognite" e che non c'è stata alcuna discussione con le autorità locali o il possibile modello da applicare. Cesar Ramos, portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per i trasporti ha ribattuto di aver discusso personalmente con lo stesso Delgado l'estensione dei pedaggi, ringraziandolo, tuttavia, per il suo discorso "rispettoso e dialogante". (Spm)