Olimpiadi 2026: Franceschini, sport e cultura insieme per un’edizione indimenticabile

- “Molti altri Paesi sono competitivi riguardo l’offerta turistica, ma nessuno è in grado di proporre al pari dell’Italia la piena integrazione tra sport e cultura materiale e immateriale. Ecco perché con questa idea partita dal Ceo del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, che si concretizza oggi nella prima tappa della firma del protocollo con il Coni e il Mic, si lavora lungo il percorso che ci porterà all’Olimpiade. Grazie alla sinergia tra l’offerta culturale e quella sportiva dei Giochi, si avrà un’occasione in più per scoprire le bellezze dei territori coinvolti”. Lo ha detto il ministro della cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del programma culturale legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, seguita alla firma dell’accordo di collaborazione tra il Mic e la Fondazione Milano-Cortina 2026 per la promozione di attività culturali e di promozione dei valori dello sport, tenutasi oggi a Venezia. “Arrivare a questo risultato – ha proseguito il ministro - è stato un grande lavoro di squadra, di cui l’Italia ha bisogno. In questi anni da ministro ho sempre verificato ciò che immaginavo: al nostro Paese viene riconosciuto un ruolo di leadership culturale a livello internazionale. Chi compra un prodotto italiano – ha aggiunto Franceschini - pensa alla bellezza, l’eccellenza e l’arte italiane che vi sono dietro. Oggi è molto importante il turismo esperienziale e l’Italia può offrire spazi enormi da questo punto di vista. Grazie al protocollo appena siglato – ha concluso il ministro - potremo sviluppare sinergie con Regioni, Comuni ed enti locali: credo che alla già enorme offerta tradizione dei territori potremo aggiungere anche una serie di eventi straordinari che lasceranno un ricordo indimenticabile”.(Com)