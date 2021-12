Roma: Assessore, 536mila euro per la messa in sicurezza dello stadio Martelletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha approvato il progetto esecutivo destinato alla realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza per lo stadio alle Terme di Caracalla "Nando Martellini", per un importo complessivo di 536mila euro. Si interverrà in particolare sugli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico-sanitario, di termoventilazione e di messa a terra) e per l'adeguamento alle esigenze delle persone con disabilità. "Un grande passo per un impianto sportivo tanto amato dai romani" ha scritto in una nota l'assessore Alessandro Onorato. "Ora accelereremo ancora affinché i lavori inizino presto e lo stadio sia riconsegnato ammodernato e accessibile anche agli atleti delle specialità paralimpiche. Il nostro obiettivo è riconsegnare gli impianti sportivi comunali ai romani e questo è il primo passo". (Com)